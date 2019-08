Filhos são suspeitos de matar a facadas o padrasto após verem mãe ser agredida

Rio – Dois homens são suspeitos de matar a facadas o padrasto, que teria agredido a mãe deles, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, na tarde desta quinta-feira. Antônio José da Silva morreu no local, na residência do bairro Carlos Guinle.

Policiais do 30º BPM (Teresópolis) foram chamados após a briga dos familiares. No local, foi informado sobre a discussão entre os enteados e o padrasto. A vítima atacada a facadas morreu no local e os dois enteados fugiram após o crime.

Segundo a 110ª DP (Teresópolis), a investigação está em andamento para apurar o assassinato, foi realizada a perícia no local e pedidas câmeras de segurança da região. “Testemunhas e familiares foram ouvidos e diligências estão em andamento para apurar a autoria e circunstâncias do ocorrido”, disse em nota a Polícia Civil.