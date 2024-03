Filhos de trisal compartilham sua rotina nas redes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/03/2024 - 15:47 Para compartilhar:

Uma família formada por um trisal (um pai e duas mães) e quatro filhos passou a fazer sucesso nas redes sociais ao compartilhar a rotina e dinâmicas deles. No TikTok, o perfil já conta com mais de 33 mil seguidores.

+ Trisal: O modo de vida alternativo dos casais formados por três pessoas

O vídeo fixado na rede social, que tem 6,3 milhões de visualizações, os três filhos mais velhos entraram em uma trend e falaram sobre as ideias falsas que as pessoas têm em relação a um trisal, e ainda brincaram com a situação.

“A gente é filho de trisal, é claro que a reunião de pais fica lotada só com a minha família. A gente é filho de trisal, e não, eu não faço terapia por causa disso”, disseram os jovens na gravação.

Nos comentários, alguns seguidores reagiram: “Deve ser tão mais fácil pros pais cuidarem dos filhos em 3, mais fácil pra dividir os gastos, mais gente pra dividir as tarefas domésticas, adorei”, disse um. “Trisal é literalmente a ‘família tradicional brasileira’, mas, em vez de o homem esconder a amante, ele leva para casa e todos vivem bem”, afirmou outra. “Muita gente é filho de Trisal, a maioria só não sabe”, escreveu outro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias