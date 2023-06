Filhos de Madonna se reencontram para acompanhar a mãe em casa após internação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 15:32 Compartilhe

Os filhos de Madonna, Rocco Ritchie e David Banda, retornaram à casa da mãe, em Nova York, nos Estados Unidos, na última quarta-feira, 28, após a cantora ser internada com uma infecção bacteriana séria. A rainha do pop recebeu alta do hospital na quinta-feira, 29, segundo a CNN americana.

Rocco, de 22 anos, e David, de 17, chegaram discretamente e em momentos diferentes ao prédio da cantora, de acordo com a imprensa local. A primogênita de Madonna, Lourdes León, de 26, já estava acompanhando a mãe desde a internação no hospital, no sábado, 24.

A artista foi internada inconsciente e logo foi diagnosticada com a infecção que a fez adiar a turnê que fará na Europa, Estados Unidos e Canadá, Celebration. A informação só foi confirmada na quarta-feira, pelo empresário da cantora, Guy Oseary, por meio do Instagram. Ele disse que Madonna passou vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A cantora apresentaria a turnê a partir do dia 15 de julho e passaria por 35 cidades. As primeiras estavam marcadas para ocorrer em Detroit, Chicago, Nova York, Miami, Los Angeles, Denver, Atlanta e Boston.

Madonna: The Celebration Tour vai celebrar as quatro décadas de carreira da artista, com marco no primeiro disco, Madonna, de 1983. O disco emplacou sucessos marcantes, como Like a Virgin, Papa Don’t Preach, Like a Prayer, Material Girl, Holiday, Express Yourself e La Isla Bonita.

A equipe rainha do pop ainda não revelou as novas datas da Celebration. Não há previsão de apresentações no Brasil.

