Filhos de Luiz Fernando Guimarães fizeram curso para entender homoafetividade, revela marido do ator

Adriano Medeiros, marido de Luiz Fernando Guimarães, contou em entrevista ao canal “Dê Eficiência” como foi o processo de adoção dos filhos Dante e Olivia. O empresário disse que os filhos fizeram um curso para entender a homoafetividade.

+ Camilla de Lucas diz que tem medo de viajar de avião: ‘Fico desesperada’

+ ‘Eu amo’, diz Rafa Kalimann ao rebater seguidor que falou mal de sua testa

“Eles fizeram um curso [para entender a homoafetividade] e a gente tentou passar para eles o tempo Inteiro, com a maior naturalidade do mundo, que são duas pessoas que se amam. Não tinha beijinho e abraços. Nós agíamos normalmente, não por esconder ou omitir nada”, disse. Ele acrescentou que fez, junto do ator, uma preparação delicada para ter certeza que as crianças aceitariam ser “adotadas por dois pais”.

“Fizemos questão de que eles se preparassem e estivessem pronto para aquilo [ter dois pais]. Começamos a ter um contato direto por vídeo e nos falávamos praticamente todos os dias durante um mês. Até que a juíza escutou da boca deles que queriam ser adotados por dois pais”, completou.

Veja também