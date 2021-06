Filhos de Gwyneth Paltrow nunca viram os filmes da mãe

Mundialmente famosa, Gwyneth Paltrow chegou até a ganhar um Oscar por sua atuação, mas em casa ela é apenas “mamãe” para os dois filhos Apple e Moses. A atriz deu uma entrevista ao “Shop Today with Jill Martin” e revelou que eles não têm vontade de conhecer seu trabalho.

+ Felipe Titto se machuca após bater rosto em janela de carro

+ ‘Trucidado por dentro’: Neto volta ao trabalho após morte do irmão

“Meus filhos nunca me viram em um filme. Quer dizer, acho que meu filho viu as coisas do Homem de Ferro, mas acho que minha filha nunca me viu em um filme”, disse. Gwyneth acrescentou dizendo que a filha Apple “acha estranho” vê-la n telona. “Eu também odeio, odeio, odeio me ver em um filme”, finalizou.

Veja também