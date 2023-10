Filhos de Faustão e Gugu se emocionam com homenagens aos pais no ‘Domingão com Huck’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 17:30 Compartilhe

João Guilherme Silva, filho de Faustão, e João Augusto Liberato, filho de Gugu, foram os convocados para a ‘Batalha do Lip Sync’, quadro do ‘Domingão com Huck’ (TV Globo), e deram um show durante no último domingo, 8.

A disputa, que tinha como prova fazer dublagens, deu empate.

Durante a atração, os dois não seguraram a emoção ao ver as homenagens preparadas para seus pais.

“Foi muito emocionante. Só tenho a agradecer essa grande oportunidade de poder homenagear meu pai, poder homenagear o Faustão. Foi realmente lindo. Não estava esperando que seria tão bonito assim. Só tenho a agradecer ao Luciano Huck, à produção, à direção e à TV Globo também”, disse João Liberato em bate papo para o gshow.

“Estendo os agradecimentos do João à Rede Globo, à produção, ao Luciano, toda equipe técnica, plateia e o balé. O balé e a coreógrafa foram muito importantes nesse processo”, continuou João Guilherme Silva, que apontou uma coincidência entre as famílias dos dois apresentadores.

“Nada é por acaso na vida. Eles tomaram essa decisão de doar os órgãos do Gugu, no momento mais difícil da vida deles. No destino, meu pai precisar de um coração… Nada é por acaso. É a força de Deus nas nossas vidas”, refletiu o filho de Faustão, se referindo ao recente transplante ao qual o apresentador foi submetido.

As homenagens

As apresentações na ‘Batalha’ em que os dois Joões se apresentaram foram verdadeiras homenagens aos pais.

Primeiro, João Liberato dublou ‘Pintinho Amarelinho’, música de Gugu. Depois, voltou ao palco com o hit ‘A Dor Desse Amor’, do trio KLB.

João Guilherme Silva cantou o sucesso ‘Fogo e Paixão’, de Wando. Por fim, encarnou Luan Santana com o hit ‘Meteoro’.

Essa foi a primeira vez em que a ‘Batalha do Lip Sync’ não teve apenas um vencedor. O empate pegou todo mundo de surpresa, incluindo os dois participantes da disputa.

“Nada mais justo do que dar um empate, na minha opinião. Porque o pai dele e o meu pai foram dois gigantes da televisão brasileira, mas nenhum é melhor do que o outro. Os dois fizeram uma história linda, muito longa, e trouxeram muita alegria pro público brasileiro”, opinou João Liberato.

