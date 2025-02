Filhos de dependente química, gêmeos de 1 ano morrem afogados na piscina de casa

Dois irmãos gêmeos de 1 ano e 4 meses morreram afogados na piscina da casa onde moravam em Ubá, cidade mineira localizada a cerca de 237 quilômetros da capital Belo Horizonte. Elas estavam acompanhadas de uma cuidadora no momento do afogamento.

A mulher de 37 anos relatou aos policiais que investigam o caso que era responsável pelas crianças desde o nascimento, visto que a mãe é dependente química. As informações constam em registro da Polícia Militar obtido pelo site IstoÉ.

Era manhã de sábado, 8, quando a cuidadora verificou que elas dormiam em um cômodo da casa e, então, foi descansar em seu quarto. Algum tempo depois, foi despertada pelo seu filho de 6 anos e, ao chegar à cozinha, notou a ausência dos bebês. Ela os encontrou boiando na piscina.

Com a ajuda da filha de 17 anos, a mulher retirou os gêmeos da água e tentou reanimá-los até a chegada do resgate, sem sucesso. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, as crianças estavam mortas.

Além do depoimento, a Polícia Civil apreendeu o celular da cuidadora e examinou os corpos. Ela foi liberada, e os policiais seguem apurando o ocorrido para entender as circunstâncias das mortes.