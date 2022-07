Filhos de Cid Moreira abrem nova ação contra madrasta: ‘Transferiu R$ 40 mi’

Os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo Moreira, entraram com uma nova ação judicial contra a atual esposa do jornalista. A ação, que foi aberta junto ao Ministério Público Federal (MPF), pede que ela seja investigada por dilapidação de patrimônio do ex-âncora do “Jornal Nacional”. As informações são do Splash, do Uol.







A nova ação, registrada na última segunda-feira (25), alega que Fátima se apoderou dos bens de forma “ilegal e abusiva”, listando imóveis que supostamente pertenciam a Cid Moreira antes do início do relacionamento.

A solicitação segue a mesma linha de acusações do processo aberto pelos filhos de Cid Moreira em julho de 2021. Na época, Roger e Rodrigo pediram a interdição do pai alegando senilidade, termo relacionado ao envelhecimento acompanhado do desenvolvimento de doenças crônicas.

O advogado do caso, Angelo Carbone, disse que a movimentação financeira de Fátima precisa ser averiguada, pois Cid ainda não passou pela avaliação psicológica solicitada no ano passado.

“Ela transferiu para a própria conta e de parentes mais de R$ 40 milhões, e está sempre tentando vender imóveis. O dinheiro é mandado ao exterior para uma irmã de Fátima, que mora em Miami, nos EUA. Nossa esperança é que a polícia verifique como isso é feito. Ele aceita tudo o que ela quer”, afirmou.

Os filhos do ex-apresentador afirmam que Fátima simula prestações de serviço para tomar posse de bens do apresentador. Segundo o texto, ela também tem acesso aos pagamentos feitos a Cid Moreira pela Rede Globo, que mantém contrato vigente com o jornalista.