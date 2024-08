Filhos de Britney Spears querem reencontrar o avô Jamie Spears, com quem a cantora não fala

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2024 - 16:29 Para compartilhar:

Desde o fim de sua curatela, Britney Spears deixa claro que não quer reencontros com seu pai e ex-tutor, Jamie Spears. Mas, de acordo com informações do site estadunidense TVZ, os filhos da cantora pensam diferente.

Sean Peterson e Jayden James, com 18 e 17 anos respectivamente, estão buscando um reencontro com o avô. A fonte da informação também disse que ambos telefonam para o avô quinzenalmente, e ficam muito tristes por não o verem há mais de um ano.

Em 2019, o pai dos meninos, Kevin Federline, denunciou Jamie Spears por supostamente agredir Jamie, então com 13 anos de idade. A história porém teria ficado no passado e o pai estaria de acordo com o reencontro.

Assim, uma viagem estaria sendo planejada para que Sean e Jayden reencontrem o avô e outros parentes em Louisiana, estado natal de Britney Spars. Ainda não está claro se a cantora está informada ou de acordo com tais planos.

Briga com o próprio pai

Britney Spears ficou sobre a curatela de seu pai, Jamie Spears, de 2007 até novembro de 2021. Sob este regime, a cantora perdeu diversos direitos, como poder decidir sobre seu próprio dinheiro.

Em 2023, ela publicou o livro “A Mulher Em Mim”, em que detalha sua relação com seus pais desde a infância e o sofrimento durante o período de curatela. Segundo a artista, o pai foi alcoólatra a maior parte de sua infância e nunca esteve de fato envolvido em sua carreira.

Sob o regime de curatela, ela alega que foi obrigada a trabalhar quando não queria, em projetos que não desejava, para gerar dinheiro que era gerenciado por seu pai.