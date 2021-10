Filhos de Bolsonaro caem em trocadilho de Felipe Neto sobre vacinação e youtuber reage

Felipe Neto viralizou nas redes sociais após fazer um trocadilho que estava rolando como meme nas redes sociais nas últimas semanas. O youtuber comemorou ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 escrevendo o bordão “tomei, porr*”, mas sem a vírgula, dando a entender que ele havia “tomado porr*”. O erro foi proposital, mas muitos internautas que são contra Felipe acabaram caindo na piada, achando que ele não havia percebido.

Algumas das pessoas que caíram na pegadinha de Felipe Neto foram Flávio e Carlos Bolsonaro, filhos de Jair Bolsonaro, que compartilharam a publicação do youtuber em tom de deboche. “É memo é?”, escreveu Carlos na legenda. Já Flávio apenas repostou o tweet do influenciador. Bem humorado, Felipe agradeceu a “divulgação” gratuita. “E os dois filhos do presidente que caíram no bait do ‘tomei porra’ e divulgaram a vacinação??”, escreveu.

Confira:

E os dois filhos do presidente que caíram no bait do “tomei porra” e divulgaram a vacinação??



😎😎😎

💉💉💉 pic.twitter.com/x5ZR9ABDQZ — Felipe Neto (@felipeneto) October 21, 2021

