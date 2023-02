Filhos de Arlindo Cruz não seguem mais a mãe em rede social

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2023 - 8:35 Compartilhe

Os filhos do cantor Arlindo Cruz, Arlindinho e Flora, não seguem mais a mãe, Babi, após ela ter revelado estar namorando com André Caetano. Eles também não se manifestaram sobre o namoro da mãe.

Na semana passada, Babi, de 61 anos, assumiu um novo namorado. Ela falou sobre o novo momento à colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off. O novo namorado trabalhou com ela durante a campanha para deputada estadual no Rio de Janeiro nas eleições de 2022.

“Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, contou Babi Cruz à jornalista.

Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017 e, desde então, vem realizando tratamento em razão das sequelas da doença.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias