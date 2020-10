Filhos criticam sorriso amarelo de Guilherme Fontes e ele esclarece: “Continua branquinho”

A semana está cheia de sorrisos. Depois de Nego do Borel exibir dentes grandes e brancos, no último domingo (04), o ator Guilherme Fontes compartilhou uma foto com um filtro que deixou seus dentes amarelos. Os filhos dele, Carolina e Carlos, não gostaram nada do efeito e deram uma bronca no pai. Para se redimir, Guilherme publicou hoje (06) uma foto mostrando seu sorriso bem branco. “Só pra constar”, escreveu na legenda.

“Sorrisos brancos. Só pra constar. A filharada reclamou do post anterior, perguntando: ‘Que sorriso amarelo era aquele pai?! Só pra constar que o sorriso ainda continua branquinho. Sem qualquer salamaleque pra disfarçar, ok?”, afirmou o ator.

Veja as duas imagens:

