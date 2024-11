Filho que atropelou a própria mãe no RJ se torna réu por feminicídio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 10:02 Para compartilhar:

A Polícia Civil concluiu que o estudante de medicina Carlos Eduardo Tavares de Aquino Cardoso, de 32 anos, atropelou intencionalmente sua mãe, Eliana de Lima Tavares, 59, em Campos dos Goytacazes, no dia 28 de outubro. Eliana foi atingida enquanto conduzia uma bicicleta elétrica no bairro Jardim Carioca e morreu no local. Após o atropelamento, ao tentar fugir, Carlos Eduardo colidiu com outro carro, ferindo cinco pessoas.

Segundo o delegado Carlos Augusto Guimarães, a investigação reuniu provas que confirmam a intenção do acusado, incluindo uso anormal do veículo e tentativa de fuga. Testemunhas relataram um histórico de agressões e ameaças de Carlos Eduardo contra a mãe, incluindo um vídeo onde ele a insulta e exige dinheiro. Antes do atropelamento, ele teria consumido drogas e circulado pela cidade.

Carlos Eduardo agora responderá na Justiça por feminicídio, lesões corporais e dirigir sob efeito de entorpecentes. Ele permanece preso em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro.

*Com informações do "g1"