Filho mais velho de Wagner Moura completa 18 anos e chama atenção da web

Bem Moura, filho mais velho de Wagner Moura, completou 18 anos na sexta-feira, 9, e virou assunto nas redes sociais.

A comemoração gerou uma onda de interesse por parte de internautas, que ficaram impressionados com a semelhança do jovem com o ator de Hollywood e também com a voz de seu pai.

O burburinho começou após viralizar um vídeo no TikTok e no X (antigo Twitter), em que Bem aparece ao lado de Wagner durante o 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2022.

Muitos internautas também ficaram surpresos ao descobrir a existência do filho do ator, tendo em vista o perfil reservado da família.

“A voz do pai, chocado!”, comentou um seguidor. “Gente, herdou tudo esse menino”, disse uma segunda seguidora. “Voz igual! Charme igual! Herdou o molho!”, completou uma terceira

Bem Moura é fruto do casamento do ator com a fotógrafa Sandra Delgado, com quem tem também Salvador, de 15 anos, e José, de 13.

Veja as reações:

E o filho do Wagner Moura, hein? pic.twitter.com/zjDuikKnLh — Lucilla (@ludelfuego) August 10, 2024

Simplesmente descobrindo que o filho do Wagner Moura herdou o MOLHO do pai pic.twitter.com/3a9ZWK7Jk8 — O SUS é meu país (@juliapoloni) August 12, 2024