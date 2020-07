Filho fora do casamento e vício em sexo: Schwarzenegger completa 73 anos

Arnold Schwarzenegger está completando 73 anos nesta quinta-feira (30). O austríaco é recordista em títulos no do concurso de fisiculturismo Mr. Olympia e também de polêmicas.

Durante o casamento com Maria Shriver entre 1986 e 2011, Arnold manteve um caso com sua governanta Mildred Baena. A revelação de que a relação extraconjugal tinha resultado na gravidez de um menino, que na época da exposição tinha dez anos, fez com que o casamento de 25 anos de Schwarzenegger chegasse a um fim.

Em uma entrevista em 1977, quando Arnold tinha 29 anos, ele revelou que havia se envolvido em uma orgia com outros fisiculturistas. No artigo ele descreveu uma sessão de sexo em grupo em uma academia em Veneza. O entrevistador perguntou se ele estava se referindo a um “gang bang” e ele confirmou. No entanto, ele acrescentou que “não é todo mundo”, mas apenas os fisiculturistas que desejam fazer sexo na frente de outros homens.

Já em 2013, Tom Arnold, grande amigo de Arnold, afirmou que o astro fazia sexo cinco vezes por dia como forma de manter a forma. O ator disse ao Daily Star: “Arnie tem um tremendo desejo sexual. Há mulheres que aparecem. Ele não está sozinho. Ele tem companheiras. Ele tem muitas necessidades e acredita que tudo faz parte do condicionamento físico. Cinco vezes por dia, como ele diz. É um bom número. Muitas mulheres não fazem isso, mas ele está em ótima forma”, disse Tom em entrevista que aconteceu após o fim do casamento de Schwarzenegger com Maria Shriver.

