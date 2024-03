Filho fala sobre nova internação e transplante de Faustão: ‘Está feliz e muito esperançoso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/03/2024 - 8:48 Para compartilhar:

Fausto Silva, 73 anos, precisou ser submetido a uma embolização durante esta semana devido a um atraso em sua recuperação após o transplante de rim, que ocorreu no dia 26 de fevereiro. O novo órgão ainda não apresentou funcionamento.

João Guilherme Silva, filho de Faustão, garantiu que apesar do desafio, o pai está bem e esperançoso. “Ele está bem, clinicamente, ainda está no hospital, está no quarto, mas está bem, está feliz. Está esperançoso. Agora é um momento de ter paciência”, disse ao “gshow”.

“É muito difícil para uma pessoa ficar 7 meses, com dois transplantes, mas ele está bem, está feliz, está muito esperançoso, e acho que é isso que vale”, completou João.

