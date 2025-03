Filho e nora de Luciano Huck e Angelica posam em hotel de luxo no RJ

O clima de romance está no ar para Duda Guerra e Benício Huck, a nora e o filho de Luciano Huck e Angelica. No sábado, 15, a influenciadora de 16 anos compartilhou uma sequência de registros de um momento íntimo com o namorado no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro.

Nas fotos, Duda e Benicio aparecem se beijando na piscina do hotel cujas diárias chegam a mais de R$ 3 mil. A jovem também mostrou fragmentos de seu dia renovando o bronzeado, comendo e apreciando a vista do hotel.

‘Regras’ para redes sociais

Segundo o colunista Leo Dias, Luciano Huck e Angelica impuseram algumas regras às redes sociais da nora. Dentre elas, a de que a adolescente não está autorizada a filmar ou fotografar a família Huck dentro de sua mansão ou enquanto estiverem viajando juntos.

Apesar disso, a jovem já garantiu, em entrevista à IstoÉ, que tem boa relação com os sogros. “Eles são extremamente dóceis e atenciosos, me acolheram com muito carinho”, contou.