Filho do último rei da Itália põe objetos da família em leilão

ROMA, 12 SET (ANSA) – O filho do último rei da Itália, Vittorio Emanuele de Sabóia, junto com sua esposa Marina Doria, colocou à venda centenas de objetos, incluindo joias, móveis e obras de arte, em um leilão na Suíça.

O lote “Coleção Prince et Princesse de Savoie” apresenta principalmente objetos do cotidiano da mansão de Genebra da família que perdeu o trono italiano com a queda do fascismo na Segunda Guerra Mundial e a proclamação da República em 1946.

Ao todo, são 200 itens, como um sofá de couro ecológico, porcelanas, pratos, castiçais, vasos, duas motocicletas que pertenceram ao seu filho Emanuele Filiberto e fotografias com imagens do rei e de Benito Mussolini na época do Tratado de Latrão – acordo assinado entre o Reino da Itália e a Santa Sé. A iniciativa pretende demonstrar que a vida em uma família real não é tão diferente da de muitos cidadãos. Os objetos estão sendo leiloados até 18 de setembro no portal “Genève enchères” e têm um valor entre 100 e 150 mil euros.

Com 86 anos, Vittorio Emanuele de Sabóia é filho do último monarca do país, Umberto II, que governou apenas um mês em 1946 após a abdicação de seu pai, Vittorio Emanuele III (1900- 1946), que apoiou a ascensão de Mussolini ao poder. (ANSA).

