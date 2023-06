AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 11:14 Compartilhe

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou-se culpado de duas acusações federais, anunciaram os promotores nesta terça-feira (20).

Trata-se de uma acusação de sonegação de impostos federais e de outra sobre o descumprimento da legislação sobre porte de armas relacionado com o passado de alcoolismo e uso de drogas do filho caçula do presidente, detalhou o promotor de Justiça David Weiss.

cl/st/ll/llu/tt

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias