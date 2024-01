Filho do presidente da Colômbia é indiciado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/01/2024 - 16:01 Para compartilhar:

BOGOTÁ, 12 JAN (ANSA) – O filho mais velho do presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro, foi indiciado pelos crimes de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.

A decisão das autoridades do país foi formalizada perante um juiz da cidade de Barranquilla, no norte da Colômbia, durante uma audiência pública sobre o arquivamento ou não do caso.

De acordo com a acusação, o filho do mandatário recebeu dinheiro de pessoas com antecedentes criminais, provavelmente como contribuição para a campanha eleitoral do pai, mas optou em embolsar a quantia.

As audiências preliminares do julgamento acontecerão nos dias 29 e 30 de abril. (ANSA).

