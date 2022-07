Filho do ministro da Saúde atuou para liberar R$ 8,5 milhões em busca de apoio político, diz jornal

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, disse em audiência na Câmara dos Deputados que as visitas do filho Antônio Cristóvão Neto, conhecido como Queiroguinha eram “visitas comuns que um filho faz ao pai no ambiente de trabalho”. O jornal O Globo, no entanto, aponta que o jovem universitário esteve em Brasília por outro motivo.

Pré-candidato a deputado federal pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, Queiroguinha teria solicitado a liberação de pelo menos R$ 8,5 milhões de verbas do Sistema Único de Saúde (SUS) para seis municípios da Paraíba.

A publicação afirma ter acesso a documentos e depoimentos de testemunhas que revelam as reais intenções do universitário de 23 anos em Brasília. Em março deste ano, Queiroguinha esteve no Ministério da Saúde acompanhado de três prefeitos da Paraíba. Nos meses seguintes, as cidades de Riachão, Logradouro e Marizópolis receberam verbas milionárias destinadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Procurados pelo jornal, os governantes que estiveram em Brasília prometeram apoio a Queiroguinha na campanha eleitoral deste ano. O ministro Marcelo Queiroga, em nota, declarou que “toda liberação de recursos orçamentários obedece a critérios técnicos, após rigorosa análise das áreas responsáveis, sem nenhuma interferência política”.

Segundo documentos obtidos, Queiroguinha também circulava com frequência em diversas pastas do ministério, incluindo o gabinete do secretário-executivo Daniel Meirelles.