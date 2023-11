Filho do fundador do Hamas pede morte do pai se o grupo não libertar todos os reféns

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/11/2023 - 2:22 Para compartilhar:

O filho de um cofundador do Hamas deu “permissão” a Israel para matar o seu pai se a organização terrorista não libertar todos os reféns restantes.

Mosab Hassan Yousef – filho do Xeque Hassan Yousef – apelou a Israel para dar ao Hamas um prazo para libertar todos os reféns ou disse que deveriam matar os seus líderes, incluindo o seu pai.

“Israel não pode continuar assim…O Hamas deve ter um prazo – um mês, dois ou seis meses – para devolver os reféns e se não devolver os reféns dentro do prazo, Israel deve executar os principais líderes do Hamas na prisão, especialmente o assassinos em massa”, disse ele em um vídeo de 10 minutos postado no X.

“Quando digo executar os principais líderes, quero dizer sem exceções, isso inclui meu próprio pai”, continuou ele. “Cometi um erro, há 10 ou 15 anos, quando salvei a vida dele muitas vezes… Ele deveria morrer por suas ações. Eu salvei a vida dele. As coisas não mudaram, as coisas pioraram.”

Yousef disse que deu ao país devastado pela guerra “permissão para executar todos os principais líderes do Hamas na prisão” antes de dizer que Israel deveria continuar atrás deles em Gaza e no Qatar.

“Se é isso que o Hamas quer, a libertação desses assassinos em massa, então, na minha opinião, esta é a cabeça da cobra”, disse ele, referindo-se às prisões israelitas.

O homem de 45 anos, que trabalhou disfarçado como espião para Israel entre 1997 e 2007, disse que matar os líderes do Hamas e devolver os reféns israelitas “garantiria” a “derrota do Hamas”.

Yousef disse que discordava do compromisso de Israel de libertar prisioneiros em troca de reféns, porque os ex-presidiários matariam “muito mais pessoas inocentes” e que os criminosos não deveriam ser “recompensados” pelos seus crimes.

Ele disse que “entendeu” por que Israel “comprometeu-se”, mas disse que o país deveria tratar os reféns como “prisioneiros de guerra” e “mudar a sua prioridade de uma missão de resgate de reféns para uma ofensiva que se concentra na erradicação do Hamas”.

No entanto, ele disse que Israel ainda deve ter cuidado para evitar ferir civis ao atacar o Hamas.

“Sei que Israel evitou atingir civis, mas nesta fase tentamos com ainda mais cuidado e somos mais precisos nos nossos alvos”, disse ele.

O pai de Yousef foi libertado pela última vez de uma prisão israelita em Julho deste ano, depois de passar 21 meses na prisão por detenção administrativa. O líder do Hamas está dentro e fora da prisão há mais de duas décadas, de acordo com o Middle East Monitor .

Ao longo de vários dias, o Hamas tem libertado grupos de reféns em troca de prisioneiros. A Cruz Vermelha israelense recebeu o sexto grupo na quarta-feira, com cerca de 12 reféns sendo libertados.

