Filho do ex-jogador Cristian assina com Corinthians; profissionais treinam de olho no Mirassol

O volante Cristian Júnior, de 16 anos assinou com o Corinthians, nesta sexta-feira, o seu primeiro contrato profissional. Filho do ex-jogador Cristian, o jovem firmou vínculo com o clube por três temporadas, até agosto de 2028. A renovação confirma a aposta do clube no atleta, que vem se destacando nas categorias de base.

Cristian Júnior faz parte do Corinthians desde o futsal, passando por diversas categorias até chegar ao time sub-17. O garoto celebrou o contrato e destacou o apoio que recebeu durante sua trajetória. “O sucesso dessa conquista não é só pessoal, mas reflexo de todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui e de todos que acreditaram no meu potencial”, afirmou o jogador.

O pai, Cristian, teve duas passagens marcantes pelo clube e participou de momentos importantes da história recente do Corinthians. Entre 2008 e 2009, disputou 100 jogos, marcou dez gols e foi peça-chave nas conquistas da Série B, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, formando uma dupla de volantes de sucesso com Elias.

Enquanto isso, o elenco profissional segue a preparação para o duelo com o Mirassol, neste domingo, às 18h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe treinou nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava, com uma atividade inicial na academia, seguida por exercícios de troca de passes e movimentação no gramado. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida realizaram um trabalho regenerativo.

Os demais atletas permaneceram no campo para atividades táticas conduzidas pelo técnico Ramón Díaz. O treinador trabalhou o posicionamento defensivo e ofensivo, além de um treinamento coletivo com enfrentamento direto. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, reforço da equipe, foi oficialmente inscrito no Campeonato Paulista e pode ser opção para o mata-mata.