Filho do atleta Bode Miller é internado com envenenamento por monóxido de carbono

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 9:14 Compartilhe

O atleta olímpico Bode Miller, de 45 anos, usou suas redes sociais para revelar que seu filho, Asher, de três anos, foi internado após sofrer envenenamento por monóxido de carbono. Segundo o esquiador, o pequeno ficou muito doente por conta de uma construção em frente de sua casa.

“No início desta semana, tivemos um guindaste estacionado em nossa garagem por algumas horas. Apesar de manter as crianças dentro de casa por razões óbvias de segurança, os pequenos ficaram muito doentes com isso”, começou Bode.

“Asher acabou no hospital com envenenamento por monóxido de carbono. Todos estão bem agora, mas passando como um lembrete para todos os pais sobre os perigos do monóxido de carbono. Lembrete para testar seus detectores de CO”, acrescentou.

Bode é pai de sete filhos. Scarlet Olivia, de um ano, os gêmeos Asher e Aksel, de três, Easton, de quatro, e Nash, de oito, são frutos do casamento do atleta com Morgan Miller. O atleta também tem um filho de 10 anos, Nate, e uma menina de 14, Dace, de relacionamentos anteriores.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias