Filho de Zé Vaqueiro tem parada cardíaca em casa, um dia após alta do hospital

O caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, o pequeno Arthur, de nove meses de vida, teve uma parada cardíaca em casa, nesta sexta-feira, 17, um dia após receber alta do hospital, onde estava internado desde o nascimento.

A criança tem a síndrome de Patau, uma malformação congênita. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi confirmada pelo casal nas redes sociais.

“Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus”, escreveu a influenciadora.

O artista também usou seu perfil no Instagram para atualizar sobre a saúde do filho.

“A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não, é mesmo! Mas eu creio que Deus está no controle”, desabafou ele.

“Sei que tem muita gente orando e, assim como nós, ficou feliz com a notícia da alta dele ontem. Se passaram exatas 24 horas e o Arthur hoje teve uma parada cardíaca, precisamos vir urgente para o hospital”, informou Zé Vaqueiro.

Arthur nasceu no dia 24 de julho com uma malformação congênita. Ele ficou internado desde o nascimento devido à síndrome de Patau. Desde então, o cantor e a esposa compartilham com os fãs a jornada do filho, que chegou a ficar intubado por mais de meio ano.

Na última quinta-feira, 16, Arthur recebeu alta hospitalar e os pais compartilharam um vídeo emocionante com os primeiros momentos do bebê em casa, recebendo o carinho do irmão mais velho, Daniel, de três anos.

Antes da alta, o casal fez cursos para aprender os procedimentos para cuidar de Arthur em casa.