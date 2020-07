Filho de Zanardi diz que pai conseguirá se recuperar

ROMA, 22 JUL (ANSA) – Niccolò Zanardi, filho do paratleta olímpico Alessandro Zanardi, afirmou que a família está “preparada” e acredita na recuperação do ex-piloto de Fórmula 1, que foi transferido para um centro especializado em reabilitação neurológica. O filho de Zanardi afirmou ter conhecimento que o pai terá um longo caminho pela frente, mas também revelou que a família do italiano está com “boas perspectivas”.

“Sabemos que não será fácil, mas estamos preparados. Há boas perspectivas e estamos felizes, porque a recuperação foi muito mais rápida do que esperávamos. Mas não deveria me surpreender: esse é o meu pai. A energia do homem é incrível, ele tem uma força extraordinária”, disse Niccolò em entrevista aos jornais “Corriere della Sera” e “La Stampa”.

Niccolò revelou que ainda não teve interação com o pai, mas explicou que “há sinais encorajadores”. Ele também afirmou que a família do paratleta “nunca o deixa em paz”.

O italiano sofreu um grave acidente no dia 19 de junho durante uma prova de paraciclismo, idealizada por ele, enquanto o grupo de atletas passava pela cidade de Pienza.

De acordo com as testemunhas, Zanardi perdeu o controle de sua handbike durante uma curva e bateu de frente com um caminhão.

Após o acidente, o paratleta passou por três cirurgias neurológicas e para reconstruir os ossos da face, sendo mantido em coma induzido até o dia 16 de julho.

A nova etapa do processo de recuperação de Zanardi será no centro de reabilitação Villa Beretta, na cidade de Costa Masnaga, na Lombardia.(ANSA)

Veja também