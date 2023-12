Filho de Viviane Araújo é alvo de comentários maldosos nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/12/2023 - 8:06 Para compartilhar:

O filho de Viviane Araújo, de um ano, foi alvo de comentários maldosos nas redes sociais após a atriz publicar algumas fotos da família em seu perfil no Instagram.

Viviane passou a véspera de Ano-Novo em casa e curtindo uma piscina. Então ela divulgou algumas fotos no feed e stories do Instagram. Nesse momento, alguns internautas comentaram sobre a aparência do pequeno Joaquim.

Alguns seguidores sugeriram que o menino não era filho de Viviane por ser “parecido demais e feio” como o pai, Guilherme Militão. “Nem parece filho dela. Ela é tão bonita”, escreveu uma.

Porém outros internautas defenderam o filho de Viviane. “O sorriso do pai e todo o charme da mãe”, elogiou uma seguidora. “Deixem a criança ser feliz”, disse outra.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias