Filho de Virgínia Fonseca recebe alta de hospital após internação por bronquiolite

José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, recebeu alta nesta quarta-feira, 5, após passar cinco dias no Hospital Jutta Pediátrico, no Rio de Janeiro. O pequeno foi internado no último sábado, 1, e estava recebendo tratamento intensivo para bronquiolite viral aguda.

Em um post no Instagram, Virgínia compartilhou fotos do bebê de cinco meses respirando sem a ajuda de aparelhos e comentou sobre a angústia de ver o filho internado.

“Quando cheguei no hospital eu só queria chorar, morrer, me via em um beco sem saída e sem saber o que fazer, preocupada, tensa, as coisas fugiram do meu controle e eu ainda não sei lidar com isso”, começou.

A influenciadora ainda explicou um pouso sobre o tratamento pelo qual Leonardo passou: “Até então na minha cabeça ele iria ficar 2 dias internado, com antibiótico na veia e só… quando recebi a noticia de que precisaria de tratamento intensivo, com CNAF (Cânula Nasal de Alto Fluxo) e mascara VNI (Ventilação Não Invasiva)”.

No final, ela agradeceu aos cuidados dos profissionais. “Serei eternamente grata por terem cuidado do meu filho como se fossem seus… Todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, as copeiras, enfim, todos, minha eterna gratidão!”, completou.

Bronquiolite

A condição que acometeu o bebê é uma infecção viral que afeta as pequenas vias aéreas dos pulmões, conhecidas como bronquíolos, sendo mais comum em bebês e crianças menores de dois anos. Em casos muito graves, ela pode impedir que oxigênio suficiente atinja os pulmões, gerando a danos em outros órgãos.