Filho de Viih Tube e Eliezer recebe alta; doença que causou internação é revelada

Da Redação 14/12/2024 - 13:37

Ravi Di Felice, filho caçula de Viih Tube, de 24, e Eliezer, de 34, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado, 14.

O bebê de 1 mês de vida foi internado no dia 25 de novembro com um quadro de enterocolite, uma inflamação intestinal.

A causa do problema de saúde, no entanto, foi revelada somente após a liberação do menino do departamento médico, neste fim de semana, por meio de boletim enviado pela assessoria de imprensa do hospital.

“O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória Di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro”, dizia nota ao site IstoÉ Gente.

Durante o período em que Ravi ficou internado, os ex-BBBs não deram detalhes sobre o que poderia ter causado a enfermidade do bebê. Eliezer chegou a ir a público algumas vezes adiantar que se tratava de uma doença “grave e rara”, porém, sem detalhar o quadro da criança.

O influenciador digital também negou as especulações de que Ravi estivesse com problema cardíaco e que teria passado por uma cirurgia de horas de duração.

“Algumas coisas que saíram foram distorcidas, como, por exemplo, de que Ravi passou por uma cirurgia de horas. Isso não é verdade. Ele está melhorando, acho que é a melhor notícia que a gente podia dar. É uma doença rara para um bebê a termo, que não é prematuro, e grave, e até por isso que não consigo explicar aqui”, explicou ele, que também é pai de Lua, de 2 anos.

