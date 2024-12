Filho de Victoria e David Beckham está no Rio e visita o Cristo Redentor

Cruz Beckham, filho de Victoria e David Beckham, está passeando pelo Rio com a namorada, a compositora Jackie Apostel, filha de uma brasileira com um alemão. Depois de serem fotografados pela orla de Ipanema, na Zona Sul da capital fluminense, eles visitaram o Cristo Redentor. Cruz registrou o passeio em seu Instagram.

Cruz, que tentou a carreira no futebol, como o pai, desistiu e passou a se dedicar à música, a mesma seguida pela mãe, e à moda.

No Rio, o casal teve a oportunidade de provar pratos típicos da culinária brasileira, como picadinho de carne, pão de queijo e empadinha.

Jackie já morou no Brasil. Aqui, ela fez parte da girlband Schutz. Após um breve período como artista solo, resolveu dedicar-se à composição, e já colaborou com artistas como as brasileiras Cleo e Carol Biazin.