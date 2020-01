Filho de vereador no interior de SP é preso suspeito de matar os pais

O filho mais novo do ex-prefeito de Santo Expedito (SP) e vereador da cidade Valfrido Cauneto foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (29). Gustavo Bernardelli Cauneto, de 39 anos, é o principal suspeito da morte do pai, de 76 anos, e da mãe, Maria Vanda Bernardelli Cauneto, de 68. Ao ser detido, ele confessou a autoria dos crimes. As informações são do Uol.

De acordo com a polícia, Gustavo foi preso no sítio dele, que fica próximo ao local do crime. O delegado responsável pelo caso, Matheus Nagano, contou que ao chegar na casa do suspeito, ele correu e chegou a se trancar no banheiro. Em um primeiro momento, ele tentou resistir à prisão, mas depois acabou confessando o crime. Ele ficará preso temporariamente por 30 dias.

O filho mais novo do casal não falou a motivação do crime e afirmou não se lembrar do momento do assassinato. Ele afirma ainda que teve um “surto psicótico” e que agiu sozinho. As investigações apontam que as mortes podem ter relação com dinheiro ou até mesmo com a herança das vítimas. A polícia ainda aguarda exames para apurar se mais alguém esteve com o suspeito na cena do crime.

Segundo a polícia, a linha de investigação já caminhava para o envolvimento de alguém próximo das vítimas, já que a casa não tinha sinais de arrombamento e o suspeito sabia onde estava o sistema de monitoramento da residência.

A arma do crime e a gravação das câmeras de vigilância foram jogadas em um lago que fica na propriedade rural de um tio do suspeito. Gustavo também usou um silenciador na espingarda carabina calibre 38. A polícia deve fazer novas buscas pelas imagens do sistema de monitoramento, mas a água pode ter danificado o material.

O crime

O vereador e ex-prefeito de Santo Expedito e sua esposa foram encontrados mortos na propriedade rural da família no último dia 23. De acordo com o filho mais velho do casal, ele foi até a casa dos pais para ordenhar vacas junto ao pai, por volta das 4h30, quando encontrou um guarda-roupas revirado e o casal morto em um quarto.

Segundo a polícia, as vítimas apresentavam perfuração na cabeça causada por tiro e a idosa também tinha um ferimento nas costas. A porta dos fundos da casa estava aberta, sem sinais de arrombamento.