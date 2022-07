Filho de Urach diz que quase morreu após negligência por fanatismo religioso dela

O influenciador Arthur Urach resolveu expor nas redes sociais o motivo de seu rompimento com a mãe, Andressa Urach.

Nesta segunda-feira (18), ele publicou um vídeo longo em que dá sua versão sobre a história e disse que estava muito nervoso.

“Então, gente eu estou tentando fazer esse vídeo pela 20ª vez porque eu estou muito nervoso de ter que tocar nesse assunto, quando eu postei o vídeo a minha mãe me fez apagar sobre a ameaça de me processar, mas logo em seguida ela postou uma live difamando a mim, a Brenda [namorada do jovem] e a família dela por nós apoiar, quando eu pedi pra ela pagar isso ela me mandou cuidar da minha vida, então foi o que eu fiz eu me afastei e eu cuidei da minha vida tentei passar por cima disso tudo”, começou ele.

Leia o restante do relato a seguir:

“Porém recentemente eu tentei me acertar com ela Mas a única coisa que ela falava era sobre o meu erro e não sobre o dela de deixar 1 milhão de pessoas verem o vídeo e deixarem me ver como errado, Então meio que ficou tudo mal resolvido e ela vem um vídeo recente falar que já tinha conversado comigo e com a Brenda o que é mentira. Isso era uma briga só minha e dela uma briga que era praticamente eu tentando expressar o que eu sempre sentia minha vida toda. Porém mais uma vez ela colocou outras pessoas que não tinham nada ver com isso retirando o peso da culpa dela, e já não é a primeira vez que eu tento me expressar e ela sempre fala que tem um demônio dentro de mim. Então esse é um dos maiores motivos por eu ter crescido sem saber falar o que eu sinto. Eu pedi pra ela fazer um vídeo pedindo desculpa porém ela. Novamente mandou eu cuidar da minha vida e falou que tinha um demônio dentro de mim, as acusações das pessoas andam afetando muito o meu dia a dia.

Fiquei uma semana passando mal por conta de toda essa situação Mas ela se recusa a entender que toda a influência que ela tem ela usou para afetar a minha vida e esse foi um dos motivos de eu não ter vindo a público explicar a minha parte, ela falou queria me processar, que não queria me ter mais como filho.

Eu vou falar uma vez que eu fiquei tipo assim: que tipo de mãe faz isso? Um dia eu estava com muita dor na barriga e falei pra ela, sabem o que ela fez? Me levou pro hospital? Não! Me levou pra igreja 6 da manhã e foi pro presídio cuidar das pessoas como ela disse pra mim, me deixou com os pastores na igreja e voltou de noite, quando eu tava agoniando de dor ela me levou para o hospital e depois de alguns minutos fui atendido por minha situação, eu estava com a minha vida em risco, quase tive uma sepse (foi o que os médicos disseram), tive q fazer uma lavagem estomacal se não me engano, porque quando os médicos abriram estourou.

Basicamente quase morri por conta da fé fanática dela, depois ela fala q eu era prioridade mas preferiu ir em um evento da igreja do q cuidar de mim quando eu estava passando mal. Ela joga na minha cara que eu deixei dívida pra ela, isso eu tenho total noção, porém eu n ganho tanto quanto ela e o dinheiro que eu posso mandar eu mando todo mês”.