Filho de Tina Turner é preso por porte de drogas

Tina Turner, cantora norte-americana considerada por muitos como a Rainha do Rock n’ roll, morreu no dia 24 de maio, aos 83 anos. Somente nesta semana, entretanto, veio à tona que seu filho Ike Turner Jr., havia sido preso dias antes nos Estados Unidos.cA informação é da revista “People“.

Fruto do casamento de Tina com e seu antigo parceiro musical Ike Turner, o homem de 64 anos foi detido no dia 6 de maio, no Texas, por porte de drogas. Ele carregava 1,7 gramas de crack e 0,7 gramas de metanfetamina.

Ike Jr. já trabalhou com a mãe. Após a separação dos pais, ele atuou como engenheiro de som de Tina, mas a parceria foi rápida.

Tina Turner morreu de causas naturais, na casa onde morava, em Küsnach, na Suíça. A artista já havia lutado contra um câncer intestinal, além de conviver com pressão alta nas últimas décadas. Ela deixou uma fortuna avaliada em US$ 250 milhões.

