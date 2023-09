Filho de Sthefany Brito está internado e atriz lamenta não poder acompanhar recuperação de Kayky: ‘Mais uma provação’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 12:01 Compartilhe

A atriz Sthefany Brito compartilhou no Instagram que seu filho, Antônio Enrico, de 2 anos, está no hospital desde a manhã do último domingo, 25. Acompanhando o pequeno, fruto do seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, a famosa lamentou não poder estar também ao lado do irmão, o ator Kayky Brito.

O famoso segue internado há mais de 20 dias desde que foi atropelado e sofreu politraumatismo. Ele levou alta da UTI, mas segue segue hospitalizado e em processo de reabilitação ortopédica.

“Quando você acha que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e nos coloca mais uma provação para reforçar nossa fé e o amor dele por nós”, disse ela ao compartilhar uma foto segurando a mão do filho.

+ Após prisão, Diego Alemão xinga repórteres e cobra Bruno de Luca: ‘Deixou meu amigo com a cabeça no chão’

+ Sthefany Brito celebra alta de Kayky Brito da UTI: ‘Ao seu lado em todas as batalhas’

“Desde ontem cedo no hospital com meu filho, e seguimos por aqui, cercados de muito amor, paciência, carinho, cuidados e super-heróis. Estou com o coração partido por não poder estar com meu irmão, mas cuidando com todo amor do mundo do menininho mais corajoso e amado da mamãe”, completou ela.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias