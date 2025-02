Filho de Simone Mendes lucra R$ 27 mil após vender os próprios brinquedos

Henry Diniz, de 10 anos, filho da cantora Simone Mendes, 40, e de Kaká Diniz, 39, lucrou mais de R$ 27 mil ao vender parte dos próprios brinquedos para pagar uma dívida com os pais. A sertaneja e o empresário confiscaram o celular do filho depois que ele usou o cartão dos pais, às escondidas, para comprar itens de jogo.

O menino só teria o aparelho de volta quando restituísse a Kaká e Simone o dinheiro que gastou sem autorização. Henry, então, passou a vender brinquedos e itens eletrônicos para angariar a quantia. Ele vendeu, por exemplo, seu iPad e alguns bichos de pelúcia por R$ 10,5 mil.

Segundo Kaká Diniz, o filho pegou gosto pelo lucro e segue vendendo seus pertences mesmo após ter pago a dívida.

“O Henry já ultrapassou mais de 27 mil reais de faturamento sozinho. ‘Ah, Kaká, mas ele é filho de famoso…’ Não importa, cada um atira com as armas que tem. Ele está sozinho vendendo, não estou fazendo por ele. Então, ele tem tido a percepção e o gosto por trabalhar, faturar e correr atrás do resultado. Ele quer continuar vendendo e sabe que o dinheiro vai para o bolso dele”, contou o empresário nas redes sociais.