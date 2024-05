Filho de Silvio Luiz homenageia o pai redes sociais: ‘Honra’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 9:47 Para compartilhar:

Alexandre Sousa, o filho de Silvio Luiz, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para homenagear o pai. O veterano da narração esportiva faleceu na quinta-feira, 16, aos 89 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

No Instagram, o comunicador compartilhou duas fotos nas quais o pai aparece com expressão ranzinza e fazendo gestos cômicos e obscenos com as mãos.

“Valeu, CB, foi bom demais! P*ta honra! Toca daí que a gente toca daqui. Fica tranquilo, tá tudo sob controle! Descansa. Te amo. Bj”, escreveu Alexandre.

Veja:

