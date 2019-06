Filho de sertanejo Matheus esbanja fofura nas redes sociais

O pequeno João Pedro, filho do sertanejo Matheus Aleixo, da dupla Matheus e Kauan, está roubando a cena nas redes sociais, esbanjando muita fofura.

Nessa terça-feira (18), Matheus mostrou seu lado ‘papai coruja’ e compartilhou duas fotos com o garoto de apenas 3 meses. “Primeiras férias com o papai”, escreveu na legenda.

João Pedro é fruto do relacionamento de Matheus com Paula Aires, com quem é casado desde 2018. Eles ainda possuem mais um filho, Davi.

Confira o post de Matheus abaixo: