Filho de Schumacher pilota Ferrari do 7º título do pai

ROMA, 28 JUL (ANSA) – O filho do piloto heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, Mick, homenageou o pai neste sábado (28) no circuito de Hockenheim, na Alemanha, ao ter guiado a histórica Ferrari F2004.

Com a máquina, Schumi conquistou o seu sétimo título da carreira na temporada de 2004. O carro ajudou o alemão a vencer 13 das 18 provas do ano.

Schumacher pilotou a F2004 após a qualificação para o Grande Prêmio da Alemanha e ficou emocionado com a volta que deu em Hockenheim.

“Foi incrível poder pilotar o carro por aqui. Era o assento do meu pai e tudo se encaixou perfeitamente, de modo que foi ainda melhor. Sair do pit lane, até entrar novamente, eu não perdi um sorriso, estava na minha cara o tempo todo”, disse o piloto de 20 anos.

O alemão também afirmou que não conseguiu ouvir o público por conta do motor V10 da F2004. Segundo Schumacher, o barulho estava “um pouco alto”.

Esta é a segunda vez que Schumacher guia um carro utilizado pelo pai. Anteriormente, o jovem piloto dirigiu uma Benetton de 1994 para comemorar o 25º aniversário da primeira vitória de Schumi na Fórmula 1.

Schumacher está atualmente disputando a Fórmula 2 e ocupa a 14ª colocação do campeonato, com 26 pontos. Seu melhor resultado foi um quarto lugar na corrida dois do Grande Prêmio da Áustria.(ANSA)