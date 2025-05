Filho de Sandy e Lucas Lima vai a show de System Of A Down e mostra habilidade com baquetas

Lucas Lima aproveitou o domingo, 11, para curtir o show da banda System of a Down no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, ao lado de Theo, seu filho com Sandy. O momento foi registrado nos stories do Instagram do músico.

“Com minha pessoa favorita, assistindo nossa banda favorita. A vida presta um montão”, escreveu ele na publicação.

Nas imagens, Lucas aparece acompanhando o show dos bastidores, no canto do palco, ao lado de Theo. O menino, de 10 anos, segura um par de baquetas e simula tocar bateria, demonstrando agilidade com o instrumento.

Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento em 2023, mas seguem próximos, especialmente em função da criação do filho. Desde o nascimento, a imagem de Theo é preservada pelos pais.

O System of a Down já passou por Curitiba, Rio de Janeiro e fez duas apresentações no Allianz Parque. Na quarta, 14, realiza uma apresentação especial de encerramento de turnê no Autódromo de Interlagos, com ingressos ainda à venda.