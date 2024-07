Filho de Rita Lee diz que Roberto de Carvalho voltou a compor 1 ano após morte da cantora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 8:08 Para compartilhar:

Beto Lee, filho de Rita Lee e Roberto de Carvalho, falou sobre como seu pai está se adaptando ao luto pela perda da cantora, que morreu em maio de 2023, aos 75 anos de idade, em decorrência de complicações de um câncer de pulmão.

Durante participação do músico no “Domingão”, da Globo, ele disse que o pai retomou as atividades profissionais e está bem. “Meu pai está ótimo, está seguindo, estamos seguindo. Cada hora ele está me surpreendendo, mostrando as coisas dele, voltou a tocar, a compor, lançou uma música nova”, comemorou o guitarrista.

Beto Lee foi à atração para acompanhar os Titãs. Ele faz parte da banda de apoio dos roqueiros. O apresentador Luciano Huck, então, o convidou para voltar ao programa outro dia ao lado do pai.