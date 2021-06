Filho de R.R. Soares pede orações após pastor ser internado por Covid-19

Em um grupo de WhatsApp que reúne os integrantes da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) na Câmara, o deputado federal David Soares (DEM-SP) pediu orações para o pai, o pastor Romildo Ribeiro Soares, conhecido como R.R. Soares, que testou positivo para a Covid-19 e precisou ser internado.

Como revelado por Ancelmo Gois, colunista do O GLOBO, R.R. Soares, de 73 anos, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, foi internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (04).

“Meus irmãos, bom dia. Peço primeiramente desculpas pelo silêncio. Foram dias complicados. Agradeço as orações pelo nosso missionário. Em momento algum ele foi intubado”, escreveu David no grupo da bancada evangélica, cujo print foi divulgado primeiramente pelo site “O Fuxico Gospel”.

“Está consciente e já dialoguei com ele hoje por vídeo. Está com voz firme, corado, e com os exames excelentes. Venceremos, com a ajuda de Deus e todo o apoio médico que estamos tendo. Deus abençoe a todos e contamos com vossas orações”, acrescentou o filho do missionário.

O deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), líder da bancada evangélica, se mostrou incomodado com o vazamento do print do grupo de parlamentares, mas reafirmou a informação dada por David. “A informação que tenho do próprio filho é de que seu pai está bem”, disse ao O GLOBO.

Através de um comunicado, a assessoria do pastor afirmou que, “depois de dias de tribulação”, ele segue na “batalha pela restauração completa e a melhora tem sido contínua”.

Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro e sobrinho de Romildo, foi uma das poucas lideranças do meio evangélico a se manifestar publicamente sobre a internação de R.R. “Nosso irmão Missionário RR Soares está graças a Deus se recuperando. Peço a todos que o mantenham em suas preces”, escreveu o político em suas redes sociais no último domingo (06).

