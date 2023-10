Filho de príncipe William e Kate foi motivo de briga com rei Charles III, diz jornal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 20:10 Compartilhe

O príncipe William e a princesa Kate Middleton brigaram com o rei Charles III por causa do primogênito do casal. Segundo o jornal Daily Express, o rei queria que o primogênito de William tivesse maior envolvimento em sua coroação.

No entanto, de acordo com Tom Quinn, especialista na família real britânica, os pais da criança não concordaram em atribuir mais responsabilidades ao filho de 10 anos. “Soube pelos meus contatos que houve uma discussão sobre um envolvimento mais formal do George [na coroação]”, iniciou Tom.

“Ouvi dizer que a Kate o William ficaram preocupados se não seria coisa demais para ele. É quase um eco da maneira como William e Harry às vezes eram obrigados a comparecer a ocasiões formais que não deveriam ter comparecido – o mais famoso, ir ao funeral de sua mãe e andar atrás de seu caixão na idade que tinham [em 1997]”, afirmou.

Segundo Quinn, os pais conseguiram limitar a participação do filho. O evento aconteceu em maio deste ano e George apenas carregou o manto de coroação do avô.

