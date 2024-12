Filho de Preta Gil fala sobre estado de saúde da cantora após cirurgia

O cantor Francisco Gil, 29, filho de Preta Gil, 50, usou as redes sociais para elogiar a mãe e divulgar seu estado de saúde na quinta-feira, 26. Em post nos stories do Instagram, Francisco aparece de mãos dadas com a cantora.

“Colado com ela nesse processo todo e vendo, de perto, uma aula de vida. É muita força, resiliência… E evoluindo a cada dia. Ela está bem!!!”, começou o artista.

“Agora, mais uma parte difícil: ir embora depois dessa semana toda de hospital juntos Tem sido assim durante todo esse processo… Mas é justamente ela quem mais me incentiva a ir, fazer meu trabalho, cantar… E voltar. Porque ela sabe que estou sempre com ela e que sempre vou correr para esse colo. Lutando juntos!”, concluiu.

Preta está internada desde o dia 19 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para uma delicada cirurgia de retirada de tumores.

Estado de saúde

Um boletim médico divulgado na quinta-feira informou que Preta Gil apresentou sinais de melhora após a cirurgia, mas ainda não tem previsão de alta médica. Ela “andou e iniciou a alimentação via oral” após a retirada dos tumores, mas segue na Unidade de Terapia Intensiva, sendo acompanhada por médicos para a recuperação total da cirurgia.

Tratamento fora do Brasil

Recentemente, Preta viajou a Nova York para consultar especialistas em busca de alternativas terapêuticas, após os tratamentos anteriores não apresentarem os resultados esperados.

Descoberta do câncer

Em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino, especificamente com um tumor de seis centímetros no reto. Após o tratamento inicial, que incluiu cirurgia e quimioterapia, a doença entrou em remissão.

Em agosto de 2024, a artista anunciou que o câncer havia retornado, apresentando-se em quatro locais distintos: dois linfonodos na região pélvica, metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Esses novos focos indicam a propagação do câncer para outras áreas do corpo.

Atualmente, ela está passando por tratamentos específicos para combater essas recorrências.