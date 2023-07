Filho de presidente do Senado da Itália é denunciado por estupro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 7 JUL (ANSA) – Um dos filhos do presidente do Senado da Itália, Ignazio La Russa, foi denunciado nesta sexta-feira (7) por uma jovem de 22 anos de Milão por agressão sexual.

A promotoria de Milão confiou a investigação à promotora Rosaria Stagnaro, coordenada pela adjunta Letizia Mannella, informou o jornal italiano “Corriere della Sera”.

A jovem relatou que no dia 18 de maio, por volta da meia-noite (horário local), estava em uma discoteca no centro de Milão com um amigo e lá conheceu Leonardo Apache La Russa, que havia sido seu colega de escola no passado.

Segundo a suposta vítima, depois de uma bebida, ela disse que não se lembrava de nada que aconteceu, mas que acordou confusa e nua na cama do rapaz, por volta do meio-dia. Ao questionar o filho de La Russa sobre a situação, ele disse que os dois saíram da discoteca com o carro dele e depois “tinha feito sexo comigo sob efeito de drogas” e que “um amigo dele, que estava dormindo em outra sala, também teve relações sexuais sem o meu conhecimento”.

Logo após, a jovem de 22 anos teve náuseas e tonturas, mas só apresentou uma queixa após 40 dias. O advogado da família La Russa, Adriano Bazzoni, alega que Leonardo não coagiu a moça porque “ela aceitou sair da discoteca com seu cliente, indo livremente com ele para sua casa, passando a noite e ficando com ele até o meio-dia”.

O presidente do Senado, por sua vez, ressaltou que “depois de muito interrogar” seu filho, tem “certeza” de que ele “não cometeu nenhum ato criminalmente relevante”. “Conto com o Ministério Público em que, em minha longa trajetória profissional, sempre depositei minha confiança, para esclarecer o mais rápido possível para tirar qualquer dúvida”, disse La Russa, em comunicado, ressaltando que “certamente uma denúncia apresentada depois de 40 dias deixa muitos questionamentos”.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias