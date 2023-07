Filho de presidente da Colômbia é preso por lavagem de dinheiro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/07/2023 - 14:01 Compartilhe

BOGOTÁ, 29 JUL (ANSA) – Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi preso neste sábado (29) em Barranquilla, no norte do país, por decisão de um tribunal da capital Bogotá.

Ele é acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito durante a campanha presidencial do pai, em 2022.

A ex-mulher de Nicolás, Daysuris Vásquez, que denunciou em março o filho do chefe de Estado, também foi presa.

Ela acusou o ex-marido de vínculo com narcotraficantes e contrabandistas e afirmou que ele desviou grandes quantias de dinheiro da campanha.

“Meu filho e sua ex-esposa Days foram presos. Como pessoa e pai, me machuca muito tanta autodestruição e o fato de ver um dos meus filhos ir para a cadeia. Desejo sorte e força. Que esses episódios forjem seu caráter e ele reflita sobre os próprios erros” declarou Gustavo Petro no Twitter.

Ele também garantiu que não irá interferir nas investigações: “Como presidente, asseguro que o Ministério Público tem toda a garantia da minha parte para agir nos termos da lei. Não vou intervir ou pressionar suas decisões, a lei guiará livremente o processo”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias