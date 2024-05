Filho de Popó assume relacionamento com advogado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 11:07 Para compartilhar:

O amor está no ar para Juan Freitas, um dos seis filhos do boxeador Popó Freitas. Recentemente, o estudante de medicina de 24 anos compartilhou uma sequência de cliques românticos ao lado do namorado, Lucas Oliveira, em seu Instagram.

Os registros foram feitos em uma viagem do casal à Praia do Forte, na Bahia. “Lindo, sem você meu mundo não gira, ele capota”, brincou Juan, na legenda da postagem.

Veja:

Nas redes sociais, Lucas se apresenta como advogado e trabalha com direito do consumidor.

Recentemente, Juan falou sobre a importância do apoio do pai à sua orientação sexual.

“Quando, durante a minha adolescência, tive o meu direito de me ‘assumir’ violado, sem a minha permissão e o meu consentimento, no maior momento de dor e incerteza na minha vida, ele me acolheu como ninguém e não virou as costas quando mais precisei, cumprindo com a sua obrigação de me amar e me respeitar independente de qualquer coisa. E, não ironicamente, foi quando ele me abraçou por ser quem eu sou, que finalmente nos conectamos como pai e filho. Foi de tamanha hombridade essa atitude que, sem isso, eu não chegaria tão longe”, escreveu o estudante, à ocasião.