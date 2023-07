Filho de Pedro Bial e Giulia Gam relembra separação turbulenta dos pais: ‘Porrada comeu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 15:13 Compartilhe

O cantor Theo Bial, 25 anos, relembrou os momentos que viveu durante a separação dos seus pais, o jornalista Pedro Bial e a atriz Giulia Gam.

O artista contou que precisou depor no processo de divórcio, que ocorreu quando ele ainda era uma criança.

“Eu era muito revoltado, até começar a surfar e tocar violão, com uns 10,11 anos. A minha infância não foi fácil. Essa briga aí com os meus pais, a porrada comeu forte”, declarou ele durante bate-papo no Pod People, que foi publicado no último final de semana.

“Eu lembro que com 6 anos tendo que sair da escola para ir ao tribunal. Para uma criança é f#$% passar por isso. Eu me sentia meio que injustiçado, pois meus amigos não tinham que passar por esse problema”, relembrou.

Theo Bial revelou, ainda, que a situação acabou causando uma influência decisiva em sua trajetória de vida.

“Na época, eu tinha engordado, por conta desses estresses todos. Até os 10 anos eu brigava na escola, eu era explosivo. É complicado, essa coisa de família é doloroso mesmo”, disse.

Theo se lançou na música em 2017. No ano passado, o sambista gravou um álbum autoral que contou com participações como Mart’nália e Moacyr Cruz.

