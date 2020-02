Filho do escritor Moacyr Scliar é encontrado morto dentro de casa

O filho do escritor Moacyr Scliar, o fotógrafo Roberto Scliar, de 40 anos, foi encontrado morto dentro de casa nesta sexta-feira (28) no Rio Grande do Sul. Os bombeiros arrombaram a residência após a denúncia de amigos, que notaram a ausência de Roberto. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo do fotógrafo caído no chão, próximo a uma cadeira. A polícia estima que Roberto tenha morrido há alguns dias, devido ao estado de decomposição do corpo.

Não havia nenhum sinal de arrombamento na casa e um inquérito foi aberto para apurar as causas da morte. O escritor Moacyr Scliar morreu em fevereiro de 2011. Ele era casado com Judith, mãe de Roberto.