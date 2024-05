Filho de MC Marcinho comemora nova lei que dará nome do pai a rua no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/05/2024 - 7:26 Para compartilhar:

Uma rua na cidade do Rio de Janeiro receberá o nome de MC Marcinho, que faleceu em agosto de 2023, em decorrência de problemas cardíacos. O projeto de lei, nº 8.294/2024, já foi aprovado, mas o local em que ficará o logradouro ainda não foi escolhido e divulgado.

A notícia foi comemorada pelo filho do artista, MC Marcinho Jr., que segue os passos do pai no mundo da música.

“Muito mais do que um pai, ele é uma referência para mim como pessoa e como profissional, que se consagrou com um dos maiores nomes do nosso funk e abriu caminho para a nova geração, inclusive eu”, disse ele.

“Então me sinto muito feliz e honrado por essa homenagem. Sou fã de um pai e de tudo que ele representa para mim e para o nosso gênero”, contou MC Marcinho Jr.

Márcio Jr. é herdeiro do que ficou conhecido como “casal 20 do funk”. Filho do Príncipe do Funk, como o cantor era chamado, e de MC Cacau, ele estreou nos palcos este ano, com uma participação para lá de especial na turnê de sua mãe em homenagem ao saudoso funkeiro.

Com a aparência e o timbre de voz do pai, ele também promete lançar seu primeiro projeto musical solo, ainda no primeiro semestre de 2024.

“É uma responsabilidade muito grande, principalmente pelo meu DNA musical. Com os espelhos que tive ‘dentro de casa’, acho que a música já seria um caminho natural pra mim. É de verdade o que amo fazer. Então estou ansioso para mostrar o meu som e tudo que aprendi com os meus pais”, conclui.