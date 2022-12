Filho de Matteo Salvini é assaltado e ameaçado em Milão

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/12/2022 - 16:33 Compartilhe

MILÃO, 26 DEZ (ANSA) – O filho mais velho do ministro da Infraestrutura e dos Transportes, Matteo Salvini, foi assaltado no último dia 23 de dezembro em Milão, no norte da Itália, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (26).





Federico Salvini, de 19 anos, foi abordado na sexta-feira, por volta das 20h (horário local), na via Palma, próximo do Pio Albergo Trivulzio de Milão, por duas pessoas que o ameaçaram com uma garrafa.

“Tiraram um caco de garrafa e colocaram no meu pescoço. Queriam o celular”, contou ele, lembrando que os criminosos “pareciam ser norte-africanos”.

A polícia recuperou o smartphone que havia sido levado pelos assaltantes e o devolveu hoje ao jovem. “Aconteceu com ele como, infelizmente, acontece com muitos em Milão”, disse Salvini sobre o roubo, segundo fontes da Liga. “Felizmente, ninguém ficou ferido”, concluiu. (ANSA).





